Италия: более 600 тысяч человек посетили музеи Ferrari

Среда, 15 Январь 2020 Италия Италия

Италия: более 600 тысяч человек посетили музеи Ferrari

Для многих поклонников скорости поездка в Италию включает и визит в один из двух музеев Ferrari – в Маранелло или в Модене.

В прошлом году число посетителей выросло на 12% – более 400 тысяч человек побывали в Маранелло, где представлены в том числе и многие машины Формулы 1, около 200 тысяч посетили музей Энцо Феррари в Модене, пишет f1news.ru.

В Ferrari выпустили единый билет, позволяющий со скидкой посетить оба музея. Первая выставка в Маранелло в этом году откроется 15 января и посвящена 70-летию побед Ferrari в Ле-Мане. В Музее Энцо Феррари продолжается выставка лучших дизайнерских решений.

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