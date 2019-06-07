Италия: болельщики «Наполи» против перехода Маурицио Сарри

Фанаты неаполитанского клуба провели своеобразную акцию против перехода бывшего наставника «азурри» Маурицио Сарри в стан главного соперника в борьбе за скудетто – «Ювентус».

Фанаты неаполитанцев вывесили баннер возле дома тренера и призвали его отказаться от перехода в туринский клуб. «Босс, не предавай людей Неаполя, которые любят тебя», — гласит надпись на баннере.

Маурицио Сарри в настоящий момент тренирует лондонский клуб «Челси», с которым выиграл первый свой трофей в тренерской деятельности – Лигу Европы. Ранее, в прессе появилось сообщение известного журналиста Танкреди Палмери, который в своем «твиттере» утверждает, что наставник «Челси» согласовал условия контракта с туринским «Ювентусом», тренерский мостик которого покинул Массимилиано Аллегри. Как будут развиваться события расскажет наш портал. А вот то, что другой известный итальянский тренер Антонио Конте, также тренировавший «Челси», возвращается на родину – это свершившийся факт. Официальный сайт «Интера» сообщил, что новым главным тренером клуба Антонио Конте.

Конте ранее работал в «Ювентусе», сборной Италии и «Челси». По данным СМИ, соглашение с 49-летним специалистом рассчитано до 2022 года. Конте возглавлял «Ювентус» с 2011 по 2014 год, после чего начал работу в сборной Италии. После двух лет с национальной командой специалист перебрался в «Челси», откуда был уволен летом прошлого года и с того момента пребывал без клуба. - Начинается новая глава в моей жизни, я очень взволнован. Через свою работу постараюсь оправдать доверие, которое президент и директора оказали мне. Выбрал «Интер», потому что это клуб с прочной базой, он очень амбициозен. Также из-за истории «Интера». Я был поражен прозрачностью клуба и желанием вернуть «Интер» на те места, где он должен находиться», — цитирует Антонио Конте официальный сайт «Интера». «Нерадзурри» под руководством Лучано Спаллетти заняли четвертое место в Серии А и пробились в Лигу чемпионов. 30 мая миланский клуб объявил об уходе специалиста, пишет napoli1.com.

Он был назначен главным тренером «Интера» в июне 2017 года. Еще один миланский суперклуб меняет наставника. «Милан» на официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Дженнаро Гаттузо. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

- Рино сделал все возможное в минувшем сезоне. Он работал не покладая рук и всегда брал на себя ответственность, ставя интересы клуба выше собственных. От всей души благодарим тебя, Рино, — отметил генеральный директор «Милана» Иван Газидис. Ранее пост спортивного директора «Милана» по собственному желанию покинул Леонардо.

По информации Sport Mediaset «Милан» намерен пригласить главного тренера «Лацио» Симоне Индзаги. Источник сообщает, что миланский клуб готов предложить 45-летнему итальянскому специалисту контракт на три года с зарплатой в размере 2,5 млн евро в год.

При этом отмечается, что Индзаги провел три встречи с президентом «Лацио» Клаудио Лотито на прошлой неделе, однако не смог договориться ни о расторжении контракта с римским клубом, ни о его продлении или улучшении его условий. Не будем забывать и о «Роме», где также активно ведется поиск нового рулевого. Пока в Серии А происходят тренерские рокировки, а скоро начнутся и переходы футболистов. Об этом и о многом другом расскажет наш портал.