Италия: «Большой русский бал»-2020: памяти Чехова...

На этот раз ставшее традиционным событие в историческом дворце «Бранкаччо» было посвящено русскому драматургу Антону Чехову (1860-1904), 160-летие со дня рождения которого отмечается в 2020 году.

Организаторы, среди которых Национальная компания по историческому танцу и культурная ассоциация «Друзья Великой России», стремятся к укреплению двусторонних отношений между РФ и Италией, поэтому каждый бал посвящен какому-либо русскому классику или классическому произведению. Так, в прошлые годы на балу вспоминали Чайковского и его музыку, Пушкина и роман в стихах «Евгений Онегин», Толстого и роман «Война и мир», один из балов прошел под знаком династии Романовых.

В этом году бал был посвящен Антону Павловичу Чехову и его пьесе «Вишневый сад». Профессиональные актеры выступили в образах персонажей театрального произведения», - рассказала идейная вдохновительница мероприятия, журналист и общественный деятель Юлия Базарова. По ее словам, за восемь лет бал приобрел статус важного события культурной жизни Рима. Он также стал постоянным мероприятием культурных обменов двух стран, гостями которого становятся не только итальянцы, любящие русскую культуру, и российские соотечественники, дипломаты, но и любители и профессионалы по историческому танцу из многих городов Италии, России, Болгарии, Франции и Швейцарии.

Это ежегодное праздничное мероприятие, которое традиционно проходит в новогодний период, поддерживают мэрия Рима, Национальное агентство по туризму Италии, Международный Совет по танцу ЮНЕСКО, Российский центр науки культуры (РЦНК), Итало-российская торговая палата и Русско-итальянская культурная Ассоциация «Русский Клуб».

Победительница в номинации «Лучший исторический костюм для дам» Таисия Берник выиграла право на проживание в гостинице «ИГРАСТОРИЯ» в России, предоставленное турагенством Moscow Navigator.

Ирина Раскина