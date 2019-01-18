Италия: «Большой Русский бал» - снова в Риме

Идейная вдохновительница мероприятия - живущая в Риме общественная деятельница Юлия Базарова, а гостями бала стали сотни любителей исторического танца и почитателей российской культуры.

Бал, ставший за эти годы традицией для Рима - в первую очередь социально-культурное событие, направленное на укрепление двусторонних отношений между Россией и Италией.

Бал, организованный хореографом и президентом Итальянской национальной компании по историческому танцу Нино Грациано Лука (Nino Graziano Luca), проходит при поддержке Римской мэрии, Итало-российской торговой палаты, Российского центра науки и культуры (РЦНК) и Российско-итальянского Форума-диалога. Мероприятие привлекает внимание итальянских дизайнеров, таких как Элеонора Альтаморэ (Eleonora Altamore), которые с удовольствием принимают участие в создании бальных платьев наряду с ателье исторического костюма, которые изготавливают наряды участников.

Памяти Чайковского

В этом году «Большой Русский бал» посвящен памяти Петра Чайковского, поэтому его произведения составили основу музыкального репертуара. На балу танцевали и профессионалы: хореограф и балерина Анастасия Кузьмина, которая успешно участвует в шоу на итальянском телевидении «Танцы со звездами", а также танцовщики балетной труппы Московского института культуры. Они исполнили сюиты из балета Чайковского "Щелкунчик». В историческую атмосферу 70-80-х годов XIX века, период, когда Петр Ильич побывал в Италии, погружали вальсы и мазурки той эпохи. Группа юных итальянских танцоров под руководством хореографа Деборы Бьянко (Debora Bianco) специально подготовили танец, посвященный Чайковскому.

Также из Москвы приехали Ольга и Александр Покровские. Так как балы в России всегда отличались от балов в Европе, главный устроитель Большого Русского бала господин Нино Грациано Лука уже несколько лет приглашает из Москвы руководителя и хореографа центра бальной культуры "Русский вальс" Александра и Ольгу Покровских ,чтобы знакомить гостей бала из Европы с танцами, популярными до сих пор в России. Вот и в этот раз, как обычно , Александр и Ольга сначала станцевали для гостей бала один из самых романтичных вальсов, который сейчас очень популярен на балах в России, а затем они провели несколько мастер-классов для всех гостей бала по трем танцам русской бальной программы.Гости бала с удовольствием выучили и станцевали новые бальные танцы из России. Такой профессиональный подход устроителей Русского бала в Риме позволяет воссоздать особую атмосферу балов России девятнадцатого века и делает этот бал абсолютно эксклюзивным среди других русских балов , проводимых в Европе.

Русско-итальянская культурная ассоциация «Русский клуб" Итальянско-русская Культурная Ассоциация Русский Клуб в Риме и ее президент Ирина Раскина поддерживает это мероприятие с самого первого издания , премируя участников бала и осуществляя помощь в организации праздничного коктейля. В этом году гостей бала угощали приглашенные Русским Клубом римский магазин деликатесов LA FORMAGGERIA , винодельня LA BIOCA , VODKA RUSSIAN STANDARD, игристое вино GANCIA и фабрика-кондитерская LOISON.

Конкурс на самое красивое платье выиграла наша соотечественница Татьяна Розельфельд . Эта красивая женщина - владелица ресторана Confusion Boutique Restaurant в Сардинии, получившего в этом году свою первую звезду Мишлен.