Италия: "Большой русский бал" в седьмой раз прошел в Риме

"Большой русский бал" в седьмой раз прошел в историческом дворце "Бранкаччо" в итальянской столице. Как рассказала ТАСС в субботу идейная вдохновительница мероприятия журналист и общественная деятельница Юлия Базарова, гостями бала стали сотни любителей исторического танца и почитателей российской культуры.

"Наш бал, ставший доброй традицией для Рима, это в первую очередь социально-культурное событие, которое направлено на укрепление двусторонних отношений между Россией и Италией. Хотя к нам приходят не только итальянцы и русские, но и многие иностранцы из разных стран, которые любят и почитают русскую культуру и историю", - сказала Базарова.

В осуществлении этой инициативы ее каждый год поддерживает хореограф и президент Итальянской национальной компании по историческому танцу Нино Грациано Лука, а также культурная ассоциация "Друзья Великой России". Бал проходит также при поддержке римской мэрии, Итало-российской торговой палаты, Российского центра науки и культуры (РЦНК) и Российско-итальянского Форума диалога. С годами мероприятие стало привлекать внимание итальянских дизайнеров исторического костюма, которые изготавливают бальные наряды участников.

В этом году "Большой русский бал" посвящен памяти Петра Чайковского, поэтому его произведения составили основу музыкального репертуара. На балу танцевали и профессионалы: хореограф и балерина Анастасия Кузьмина, которая успешно участвует в шоу на итальянском телевидении "Танцы со звездами", а также танцовщики балетной труппы Московского института культуры. Они исполнили сюиты из балета Чайковского "Щелкунчик". В историческую атмосферу 70-80-х годов XIX века, период, когда Петр Ильич побывал в Италии, погружали вальсы и мазурки той эпохи. Группа юных итальянских танцоров (хореограф Дебора Бьянко) специально подготовили танец, посвященный Чайковскому.