Италия: Большунов выиграл в гонке преследования в рамках "Тур де Ски"

Об этом сообщает РИА Новости.

Большунов уложился в 38 минут и 14,9 секунд. За ним финишировали россиянин Сергей Устюгов (+13,7 секунды) и Ийво Нисканен (+24,8) из Финляндии.

В десятке лучших также оказались два россиянина – Артем Мальцев (+29,2) на четвертом месте и Иван Якимушкин (+55,9) на девятом.

Следующая гонка "Тур де Ски" состоится 3 января в Валь-ди-Фьемме. Лыжники будут соревноваться в масс-старте.