Италия: Большунов выиграл в гонке преследования в рамках "Тур де Ски"

Пятница, 03 Январь 2020 Италия Италия

Италия: Большунов выиграл в гонке преследования в рамках

Российский лыжник Александр Большунов пришел первым в гонке преследования на 15 километров классическим стилем в рамках состязания "Тур де Ски".

Об этом сообщает РИА Новости.

Большунов уложился в 38 минут и 14,9 секунд. За ним финишировали россиянин Сергей Устюгов (+13,7 секунды) и Ийво Нисканен (+24,8) из Финляндии.

В десятке лучших также оказались два россиянина – Артем Мальцев (+29,2) на четвертом месте и Иван Якимушкин (+55,9) на девятом.

Следующая гонка "Тур де Ски" состоится 3 января в Валь-ди-Фьемме. Лыжники будут соревноваться в масс-старте.

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