Италия: Большунов выиграл в гонке преследования в рамках "Тур де Ски"
Российский лыжник Александр Большунов пришел первым в гонке преследования на 15 километров классическим стилем в рамках состязания "Тур де Ски".
Об этом сообщает РИА Новости.
Большунов уложился в 38 минут и 14,9 секунд. За ним финишировали россиянин Сергей Устюгов (+13,7 секунды) и Ийво Нисканен (+24,8) из Финляндии.
В десятке лучших также оказались два россиянина – Артем Мальцев (+29,2) на четвертом месте и Иван Якимушкин (+55,9) на девятом.
Следующая гонка "Тур де Ски" состоится 3 января в Валь-ди-Фьемме. Лыжники будут соревноваться в масс-старте.