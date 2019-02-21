Италия: Бонуччи отверг предложение «Реала»

Четверг, 21 Февраль 2019 Италия Италия

Италия: Бонуччи отверг предложение «Реала»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал о том, что после возвращения из «Милана» в Турин отклонил предложение «Реала».

— Уровень итальянского футбола заметно вырос. Да, у нас семь скудетто, но отрыв в 13 очков от «Наполи» не так уж и велик. Не стану скрывать: был момент, когда «Ювентус» намного превосходил других. Мы играли против «Милана», «Интера», «Наполи» и чувствовали, что можем победить без особых проблем. Сейчас все далеко не так.

— Да, я действительно отверг предложение «Реала». Заинтересованность мадридского клуба стала поводом гордости для меня. Приятно знать, что ты — трансферная цель «Реала», — признался Бонуччи.

Напомним, 31-летний защитник выступал за «Ювентус» с 2010 по 2017 год, после чего перешел в «Милан». Летом 2018 года Бонуччи вернулся в туринский клуб, пишет news.sportbox.ru.

В текущем сезоне итальянец отыграл 18 матчей за «Ювентус» в домашнем чемпионате, став автором двух забитых мячей и одной голевой передачи.

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