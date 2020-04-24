Италия: бороться с эпидемией можно с помощью велосипедов

Министерство инфраструктуры и транспорта Италии предлагает поощрять покупку гражданами велосипедов и скутеров, а также увеличивать число велодорожек в городах страны, заявила в пятницу, 24 апреля, глава ведомства Паола Де Микели.

Для противодействия распространению коронавируса необходимо избегать «скученности» граждан в общественном транспорте, эту проблему нельзя решить за счет использования личных автомобилей, полагает министр, пишет regnum.ru.

Что касается общественного транспорта, то при переходе ко «второй фазе» общенационального карантина власти ограничат заполняемость 50% от номинальной, кроме того, необходимо, чтобы вернувшиеся к труду начинали и заканчивали рабочий день не в одно и то же время, отметила Де Микели.

Ожидается, что режим карантина в Италии будет ослаблен 4 мая, часть предприятий смогут вернуться к работе при соблюдении санитарных требований, также будут расширены возможности пребывания на свежем воздухе.