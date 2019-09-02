Италия: «Брачная история»

Понедельник, 02 Сентябрь 2019 Италия Италия

Италия: «Брачная история»

После премьеры на Венецианском кинофестивале критики назвали "Брачную историю" режиссера Ноа Баумбаха серьезным претендентом на "Оскар".

В фильме рассказывается о разладе между супругами Николь и Чарли, которых играют Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер.

Эксперты не сомневаются, что обоих выдвинут на "Оскар" в категориях "лучший актер" и "лучшая актриса". Также много положительных отзывов получили исполнители ролей второго плана (юристов пары) Лора Дерн и Рэй Лиотта, пишет РИА Новости.

The Independent подчеркнул, что режиссеру в фильме удалось добиться "почти идеальной интонации, сочетающей юмор и пафос", а Variety назвал фильм "работой крупного художника", в основе которой "блестящая, невероятно точная и человечная игра двух актеров".

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