Италия: броневик с деньгами остановили огнем и вскрыли экскаватором

Особенностью ограбления стал его сценарий, достойный экранизации.

Броневик банка Poste Italiane двигался по шоссе в районе города Бари, когда перед ним на дороге оказался горящий фургон. Водителю пришлось остановиться, и машина тут же оказалась заблокированной двумя экскаваторами.

Несколько налетчиков в масках быстро убедили инкассаторов и их охрану не сопротивляться, после чего один из экскаваторов ковшом вскрыл крышу броневика, словно консервный нож банку. Грабители быстро переместили добычу в поджидавший их автомобиль, после чего благополучно скрылись, пишет mir24.tv.

Не вызывает сомнений, что ограбление было тщательно спланировано и организовано. Опрос местных жителей показал, что экскаваторы стояли у дороги несколько дней и ни у кого не вызывали подозрения, поскольку все считали, что готовятся дорожные работы. А по словам инкассаторов, налет был настолько стремительным и скоординированным, что они просто не успели опомниться.