Италия: броневик с деньгами остановили огнем и вскрыли экскаватором

Пятница, 04 Январь 2019 Италия Италия

Италия: броневик с деньгами остановили огнем и вскрыли экскаватором

На юге Италии совершено нападение на инкассаторский броневик, в результате которого похищены 2 млн евро, предназначавшиеся для выплаты пенсий.

Особенностью ограбления стал его сценарий, достойный экранизации.

Броневик банка Poste Italiane двигался по шоссе в районе города Бари, когда перед ним на дороге оказался горящий фургон. Водителю пришлось остановиться, и машина тут же оказалась заблокированной двумя экскаваторами.

Несколько налетчиков в масках быстро убедили инкассаторов и их охрану не сопротивляться, после чего один из экскаваторов ковшом вскрыл крышу броневика, словно консервный нож банку. Грабители быстро переместили добычу в поджидавший их автомобиль, после чего благополучно скрылись, пишет mir24.tv.

Не вызывает сомнений, что ограбление было тщательно спланировано и организовано. Опрос местных жителей показал, что экскаваторы стояли у дороги несколько дней и ни у кого не вызывали подозрения, поскольку все считали, что готовятся дорожные работы. А по словам инкассаторов, налет был настолько стремительным и скоординированным, что они просто не успели опомниться.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья