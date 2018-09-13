Италия будет наращивать торгово-экономические связи с Россией

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник заместитель министра иностранных дел Манлио Ди Стефано, ответственный среди прочего за интернализацию и продвижение итальянского бизнеса.

«Россия - среди стран стратегического значения для укрепления экономических и торговых отношений в 2019 году и находится в центре нашей стратегии. Это предусматривает наращивание сотрудничества с российскими компаниями, инвесторами», - сказал замминистра, прокомментировав решения, принятые на состоявшемся сегодня специальном регулирующем заседании, организованном МИД.

В ходе такого ежегодного заседания, закрытого для прессы, определяются стратегические направления политики, включая конкретные программы и источники их финансирования по интернализации и продвижению за рубежом итальянской производственной системы, а также компаний и продукции. В межведомственном заседании под председательством главы МИД и министра экономического развития, труда и социальной политики участвуют некоторые министры, в том числе экономики и финансов, сельского хозяйства и культуры.

Нынешнее правительство, впервые собравшееся на такое заседание, расставило приоритеты и поставило целью сосредоточить ресурсы на стратегических направлениях сотрудничества, которые ведут к внутреннему экономическому росту и увеличению занятости населения. В связи с этим решено оказывать особую поддержку среднему и малому бизнесу, а также компаниям из южных регионов Апеннин.