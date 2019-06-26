Италия: Буффон близок к возвращению в «Ювентус»

Среда, 26 Июнь 2019 Италия Италия

Италия: Буффон близок к возвращению в «Ювентус»

Бывший вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон может вернуться в «Ювентус».

Об этом сообщил в твиттере журналист Фабрицио Романо.

«Буффон готов вернуться в «Ювентус»! В следующем сезоне он будет дублером Щенсны. Джиджи скоро подпишет контракт», — написал Романо.

Стоит отметить, что 41-летний итальянец достанется «Ювентусу» бесплатно, пишет gazeta.ru.

Буффон играл за «Ювентус» с 2001 по 2018 год, став настоящей легендой клуба. Он девять раз становился чемпионом Италии, четырежды побеждал в национальном кубке и пять раз — в Суперкубке страны.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья