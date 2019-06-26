Италия: Буффон близок к возвращению в «Ювентус»

Об этом сообщил в твиттере журналист Фабрицио Романо.

«Буффон готов вернуться в «Ювентус»! В следующем сезоне он будет дублером Щенсны. Джиджи скоро подпишет контракт», — написал Романо.

Стоит отметить, что 41-летний итальянец достанется «Ювентусу» бесплатно, пишет gazeta.ru.

Буффон играл за «Ювентус» с 2001 по 2018 год, став настоящей легендой клуба. Он девять раз становился чемпионом Италии, четырежды побеждал в национальном кубке и пять раз — в Суперкубке страны.