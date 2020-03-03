Италия: Буффон не уверен в своем будущем в «Ювентусе»

42-летний вратарь может повесить бутсы на гвоздь после этого сезона.

«Мы еще не решили этот вопрос. Джанлуиджи должен принять решение. Он в хорошей в форме, но пока мы не говорили об этом.

Что касается шансов «Ювентуса» на трофеи, то скажу, что не все сезоны проходят одинаково. Стать чемпионом Италии непросто, не говоря о девяти титулах подряд. «Лацио» не участвует в кубковых турнирах, это облегчает работу. Они могут занять первое место», — сказал Сильвана Мартина в интервью «Tuttumercatoweb».

В нынешнем сезоне Буффон провел 11 матчей в составе туринского клуба во всех турнирах, три из которых отыграл на ноль, пишет regnum.ru.