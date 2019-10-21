Италия: Bugatti представила гиперкар Centodieci

Понедельник, 21 Октябрь 2019 Италия Италия

Италия: Bugatti представила гиперкар Centodieci

В Калифорнии на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич был представлен электрический гиперкар Bugatti Centodieci стоимостью 9 млн долларов.

Об этом сообщается на канале Gumbal в YouTube.

Новое скоростное авто стало не только первым серийным электрокаром, но и самым дорогим автомобилем бренда Bugatti на сегодняшний день. Специалисты компании установили в авто мощный электрический агрегат максимальной производительностью 1577 «лошадей», пишет regnum.ru.

Новинка выпущена в честь легендарного среднемоторного спорткара EB110, который в свою очередь был изготовлен в честь 110-летия создателя французской автокомпании Этторе Бугатти. Это авто имело под капотом 553-сильный движок объёмом 3,5 л, позволяющий разогнаться спорткару до 100 км/ч за 3,6 с.

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