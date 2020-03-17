Италия: Bvlgari борется с коронавирусом

Компания Bvlgari сделала пожертвование для исследовательского отдела больницы Lazzaro Spallanzani в Риме – на эти деньги был куплен новый 3D-микроскоп.

Благодаря способности точно определять структуры даже на трехмерных биологических образцах и следить за их ростом и взаимодействием с другими микроорганизмами с течением времени, это идеальный инструмент для изучения коронавирусных инфекций на клеточном уровне. Этот тип микроскопа является первым, который будет установлен в Риме, и позволит исследователям применять инновационные экспериментальные протоколы изучения, пишет euromag.ru.

На фото: команда вирусологов Lazzaro Spallanzani