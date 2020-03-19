Италия бьёт рекорды по смертям и выздоровлениям от коронавируса

Об этом глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам вечером 18 марта.

Одновременно, рекордным является и число выздоровевших за сутки — 1084 человека, что на 37% больше, чем за предыдущий период. Всего же в Италии от коронавируса излечились 4025 человек, пишет regnum.ru.

Общее число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 35 716, увеличившись за сутки на 2 648.

Отмечается, что больше всего смертей приходится на Ломбардию, где умерли 319 человек. Средний возраст умерших — около 80 лет, примерно 70% из них — мужчины.

В качестве тревожной тенденции также отмечается рост числа заражений среди медицинского персонала, которых уже более 8% от общего числа инфицированных.