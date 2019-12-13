Италия: Чечилия Бартоли возглавит Оперу Монте-Карло

Госпожа Бартоли сменит на посту Жан-Луи Гринда и станет первой женщиной, которая возглавит оперный театр Монако. Она также сохранит за собой руководство камерным оркестром «Музыканты Князя Монако», с которым она работает на протяжении трех лет.

О новом назначении заявила принцесса Ганноверская Каролина Луиза Маргарита Гримальди, президент совета директоров Оперы Монте-Карло, во время пресс-конференции в Зале Гарнье.

Госпожа Бартоли подчеркнула, что для неё это станет новым этапом в карьере и «реализацией давней мечты», пишет euromag.ru.

«С момента моего дебюта в 1989 году в постановке «Севильский цирюльник» в Монте-Карло, я чувствую свою привязанность к княжеству. Зал Гарнье для меня является, пожалуй, одним из самых красивых и любимых в мире, а его акустика – это самое настоящее сокровище для любого артиста», – говорит певица.

Чечилия Бартоли – одна из самых высокооплачиваемых оперных певиц в мире, родилась в Риме в 1966 году. В 2002 году получила премию Грэмми.