Италия: Чечилия Бартоли возглавит Оперу Монте-Карло

Пятница, 13 Декабрь 2019 Италия Италия

Италия: Чечилия Бартоли возглавит Оперу Монте-Карло

Всемирно известная итальянская оперная певица Чечилия Бартоли назначена новым директором Оперы Монте-Карло и вступит в должность 1 января 2023 года.

Госпожа Бартоли сменит на посту Жан-Луи Гринда и станет первой женщиной, которая возглавит оперный театр Монако. Она также сохранит за собой руководство камерным оркестром «Музыканты Князя Монако», с которым она работает на протяжении трех лет.

О новом назначении заявила принцесса Ганноверская  Каролина Луиза Маргарита Гримальди, президент совета директоров Оперы Монте-Карло, во время пресс-конференции в Зале Гарнье.

Госпожа Бартоли подчеркнула, что для неё это станет новым этапом в карьере и «реализацией давней мечты», пишет euromag.ru.

«С момента моего дебюта в 1989 году в постановке «Севильский цирюльник» в Монте-Карло, я чувствую свою привязанность к княжеству. Зал Гарнье для меня является, пожалуй, одним из самых красивых и любимых в мире, а его акустика – это самое настоящее сокровище для любого артиста», – говорит певица.

Чечилия Бартоли – одна из самых высокооплачиваемых оперных певиц в мире, родилась в Риме в 1966 году. В 2002 году получила премию Грэмми.

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