Италия: «Челси» просит у «Ювентуса» 5 млн фунтов компенсации

По информации The Independent, аристократы передумали увольнять своего главного тренера, поэтому бьянконери придется заплатить 5 млн фунтов компенсации.

Английский клуб решил принять такое решение несмотря на то, что ранее позволил 60-летнему итальянцу покинуть свой пост, пишет gazeta.ru.

Позднее Сарри был замечен в одном из отелей Милана, который принято считать местом переговоров «Юве».

В завершившемся сезоне специалист смог выиграть Лигу Европы вместе с «Челси», а также занять третье место в Английской премьер-лиге (АПЛ). Специалсит также вывел команду синих в финал Кубка лиги, однако его подопечные уступили «Манчестер Сити».

По окончании сезона-2018/19 руководство «Ювентуса» приняло решение расстаться с главным тренером клуба Массимилиано Аллегри, который работал с туринской командой с 2014 года.

Под его руководством бьянконери смогли пять раз стать чемпионами Италии.