Италия: чемпион мира Филиппо Маньини дисквалифицирован

Среда, 07 Ноябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: чемпион мира Филиппо Маньини дисквалифицирован

Итальянского пловца дисквалифицировали на четыре года за допинг.

Итальянский пловец Филиппо Маньини дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга, сообщает ТАСС.

По информации Corriere della Sera, спортсмен использовал или пытался использовал вещества, усиливающие физическую деятельность.

Уточняется, что итальянец был пациентом доктора Гвидо Порчеллини, которого ранее обвинили в поставке допинга пловцам.

Напомним, что Маньини является четырехкратный чемпионом мира и бронзовым призером Олимпийских игр 2004 года.

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