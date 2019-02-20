Италия: чемпион мира по футболу отстранен от эфиров на ТВ за сексизм

Среда, 20 Февраль 2019 Италия Италия

Италия: чемпион мира по футболу отстранен от эфиров на ТВ за сексизм

Фульвио Колловати сказал, что когда женщины начинают рассуждать о тактике, у него сводит живот.

Заявления известного итальянского футболиста, чемпиона мира 1982 года Фульвио Колловати о способности женщин разбираться в футболе привели к серьезному скандалу, передает Adnkronos во вторник, 19 февраля.

Ранее Колловати, выступая в эфире одной из программ на общенациональном телеканале Rai 2, сказал, что женщины не способны рассуждать о футбольной тактике, а когда они все-таки начинают это делать, у него «сводит живот».

Впоследствии Колловати извинился за свои высказывания, отметив, что не хотел никого обидеть и что он очень уважает женщин, пишет regnum.ru.

Тем не менее, руководство государственной телерадиокомпании Rai рассматривает возможность приостановить приглашения Колловати на эфиры за грубое нарушение правил, в соответствие с которыми «гендерные стереотипы» являются недопустимыми.

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