Италия: четыре человека получили ножевые ранения

Четверг, 14 Февраль 2019 Италия Италия

Италия: четыре человека получили ножевые ранения

В Риме четверо футбольных болельщиков пострадали в результате драки.

Четыре человека получили ножевые ранения в результате драки, устроенной футбольными болельщиками в центре Рима накануне матча 1/16 финала Лиги Европы между римским ФК "Лацио" и испанской "Севильей". Об этом в среду сообщает газета Corriere della Sera.

По данным издания, все пострадавшие, среди которых два гражданина Испании, англичанин и американец, были доставлены в больницу. Отмечается, что два болельщика находятся в тяжелом состоянии, пишет ТАСС.

В драке, которая началась в 21:30 по местному времени (23:30 по мск), приняли участие около 40 человек. Полиция немедленно прибыла на место происшествия и в настоящее время выясняет детали инцидента. Отмечается, что некоторые болельщики укрывались в соседних барах и ресторанах до тех пор, пока сотрудники правоохранительных органов не приехали по вызову.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья