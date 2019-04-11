Италия: чтобы поднять рождаемость нужно снизить налоги

7% граждан Италии и 44% граждан в возрасте от 25 до 34 лет считают, что самым эффективным средством помочь семьям принять решение о рождении детей со стороны государства было бы снижение налогов для семей, передает в среду, 10 апреля, Termometro Politico со ссылкой на исследование SWG.

41% граждан полагают, что помогло бы введение «мягкого» рабочего графика для членов семей с детьми, 35% упомянули получение компенсаций за рождение каждого ребенка, пишет regnum.ru.

Несколько менее популярные варианты ответа (респондентам предлагалось выбрать не более трех вариантов) — увеличение количества детских садов, налоговые льготы в отношении продукции для новорожденных, продление часов работы детских садов и начальных школ.