Италия: цикл лекций «Портреты русских писателей»

10 апреля в 19:00 в Российском центре науки и культуры в Риме состоится пятая открытая лекция из цикла «Портреты русских писателей», посвященного творчеству великих русских классиков в свете их наиболее известных живописных портретов.

Встреча посвящена портрету Александра Островского кисти Василия Перова, вошедшего в портретную коллекцию Третьяковской галереи.

Лекция пройдет на итальянском языке с опорой на подготовленные куратором проекта Ириной Двизовой тексты на русском языке, соответствующие начальному и продвинутому уровню владения русским языком.