Италия: цикл лекций «Портреты русских писателей»

Вторник, 02 Апрель 2019 Италия Италия

Италия: цикл лекций «Портреты русских писателей»

Цикл лекций «Портреты русских писателей». Александр Островский.

10 апреля в 19:00 в Российском центре науки и культуры в Риме состоится пятая открытая лекция из цикла «Портреты русских писателей», посвященного творчеству великих русских классиков в свете их наиболее известных живописных портретов.

Встреча посвящена портрету Александра Островского кисти Василия Перова, вошедшего в портретную коллекцию Третьяковской галереи.

Лекция пройдет на итальянском языке с опорой на подготовленные куратором проекта Ириной Двизовой тексты на русском языке, соответствующие начальному и продвинутому уровню владения русским языком.

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