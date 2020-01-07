Италия: Даниэле де Росси объявил о завершении карьеры

Вторник, 07 Январь 2020 Италия Италия

Италия: Даниэле де Росси объявил о завершении карьеры

Итальянский полузащитник Даниэле де Росси объявил о завершении профессиональной карьеры.

36-летний футболист сообщил об этом на пресс-конференции «Боки Хуниорс», за которую выступает с июля 2019 года.

За аргентинский клуб де Росси сыграл пять матчей, его контракт рассчитан до лета 2020 года. После травм и избрания Хорхе Амеала на пост президента клуба он решил расторгнуть свой контракт. Сообщается, что может получить какой-либо пост в «Роме», пишет news.sportbox.ru.

-Я хочу уточнить, что нет проблем, ни у кого нет проблем со здоровьем в моей семье. Мне просто нужна моя дочь и моя семья. Я скучаю по ним. У меня нет проблем с новым руководством. Они пытались убедить меня. С первого дня я сказал им, что мое решение окончательное, — сказал итальянец.

Де Росси выступал за «Рому» с сезона-2000/2001 по 2019 год: он провел 459 матчей и забил 43 гола. В 2006 году он стал чемпионом мира в составе сборной Италии.

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