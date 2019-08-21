Италия: Дармиан намерен покинуть «Манчестер Юнайтед»

Среда, 21 Август 2019 Италия Италия

Италия: Дармиан намерен покинуть «Манчестер Юнайтед»

Игрок «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан выразил желание покинуть команду до конца лета.

Информацию на своей странице в социальной сети Twitter подтвердил журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира. По его сведениям, 29-летний футболист подал руководству манкунианцев запрос о собственном трансфере.

Стоит отметить, что спортсмен желает продолжить карьеру на родине. В услугах 29-летнего полузащитника заинтересованы туринский «Ювентус», миланский «Интер» и «Фиорентина», пишет gazeta.ru.

В предыдущем сезоне Дармиан выбыл из основного состава «Манчестер Юнайтед», выйдя на поле в майке «красных дьяволов» всего семь раз.

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