Италия: давка в клубе

Понедельник, 10 Декабрь 2018 Италия Италия

Италия: давка в клубе

В клубе произошла давка, погибли шесть человек, более сотни пострадали.

Причиной давки и гибели людей в ночном клубе Коринальдо (Ancona - регион Марке) стало распыление перцового баллончика, а также обрушение парапетов на выходе из заведения.

Инцидент в ночном клубе, где в этот момент находилось около тысячи человек, произошел в час ночи по местному времени. Паника началась из-за того, что кто-то распылил перцовый баллончик. Как описывали события итальянской газете Reppublica очевидцы, они ждали появления на сцене популярного в стране рэпера Sphere Ebbasta, как вдруг почувствовали резкий запах, сообщает napoli1.com.

Люди бросились к пожарному выходу, но он оказался заблокирован, а охрана сказала вернуться в зал. В возникшей давке погибло шесть человек, практически все они подростки – три девушки и два юноши. Еще одной жертвой инцидента стала женщина, которая сопровождала на концерте свою дочь. Более 100 человек получили ранения, 12 из них, по данным Reppublica, находятся в тяжелом состоянии, есть угроза для жизни. Десятки человек доставлены в больницы.

На месте происшествия работают следователи – они выясняют причины инцидента.  

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