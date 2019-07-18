Италия: Де Росси решил перейти в «Бока Хуниорс»

Бывший капитан итальянской "Ромы" Даниэле Де Росси может стать игроком аргентинского футбольного клуба "Бока Хуниорс". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, аргентинская команда и хавбек могут заключить соглашение уже на текущей неделе. Контракт будет длиться до марта 2020 года. За это время полузащитник заработает 500 тыс. евро, пишет ТАСС.

По окончании прошедшего сезона Де Росси покинул "Рому", поскольку клуб, за который он выступал на протяжении всей карьеры, не предложил ему новое соглашение. Ранее будущее футболиста связывали с итальянскими клубами "Болонья", "Милан", "Сампдория" и "Фиорентина", с некоторыми американскими командами и петербургским "Зенитом". Также сообщалось, что Де Росси может присоединиться к тренерскому штабу сборной Италии во главе с Роберто Манчини.

Де России, которому 24 июля исполнится 36 лет, провел за "Рому" 616 матчей, забив 63 мяча и отдав 54 голевые передачи. Полузащитник дважды становился обладателем Суперкубка Италии, один раз - Кубка Италии. Кроме того, в составе сборной страны Де Росси выиграл золото чемпионата мира по футболу в 2006 году.