Италия: Дэниел Ли показал новые сумки и клатчи Bottega Veneta

Дэниел Ли сменил Томаса Майера, который стоял во главе Bottega Veneta 17 лет. Несмотря на впечатляющий послужной список дизайнера (Ли работал в Celine, Maison Margiela, Balenciaga и Donna Karan), его назначение поначалу вызывало скепсис: модная индустрия ожидала, что место займет человек с более громким именем. Однако уже первая коллекция Pre-Fall 2019 показала, что у Ли есть большой потенциал, который он сможет реализовать, как только полностью освоится в новом качестве и окончательно сформирует собственный стиль, примирив его с ДНК бренда, пишет style.rbc.ru.

Так, создавая первые сумки для Bottega Veneta, Ли экспериментировал с узнаваемыми кодами марки: например, использовал плетение intrecciato, которое впервые применили при создании знаковой сумки Cabat в 2001 году.

Внешне простая техника на самом деле требует большого мастерства: тонкие полосы двусторонней кожи переплетают вручную, и в результате сумка выглядит одинаково снаружи и внутри. Для создания модели Maxi Cabat Ли решил использовать полосы шириной 4 см. На одну сумку уходит 20 полос кожи наппа и около двух дней работы. Модель представлена в трех вариантах: в виде большого плетеного тоута, такого же тоута, но с отделкой из гладкой кожи вверху и версией меньшего размера. Все они доступны как в монохромном исполнении, так и в сочетании контрастных оттенков. Кроме того, в коллекции предложены две модели: из кожи крокодила и матовой телячьей кожи (кофейного, бежевого и черного цвета).

Вторая новинка — кожаный клатч Pouch с мягкими и объемными складками, которые полностью скрывают раму модели. Он существует в нескольких вариантах: в мягкой телячьей коже в фирменной технике плетения intrecciato, в гладкой коже и фактурной. Палитра оттенков — от естественных до насыщенно-ярких.