Италия: Дэниел Ли показал новые сумки и клатчи Bottega Veneta
Вместительная сумка в стиле унисекс Maxi Cabat и мягкий клатч Pouch — две модели, которые представил Ли, новый креативный директор Bottega Veneta.
Дэниел Ли сменил Томаса Майера, который стоял во главе Bottega Veneta 17 лет. Несмотря на впечатляющий послужной список дизайнера (Ли работал в Celine, Maison Margiela, Balenciaga и Donna Karan), его назначение поначалу вызывало скепсис: модная индустрия ожидала, что место займет человек с более громким именем. Однако уже первая коллекция Pre-Fall 2019 показала, что у Ли есть большой потенциал, который он сможет реализовать, как только полностью освоится в новом качестве и окончательно сформирует собственный стиль, примирив его с ДНК бренда, пишет style.rbc.ru.
Так, создавая первые сумки для Bottega Veneta, Ли экспериментировал с узнаваемыми кодами марки: например, использовал плетение intrecciato, которое впервые применили при создании знаковой сумки Cabat в 2001 году.
Внешне простая техника на самом деле требует большого мастерства: тонкие полосы двусторонней кожи переплетают вручную, и в результате сумка выглядит одинаково снаружи и внутри. Для создания модели Maxi Cabat Ли решил использовать полосы шириной 4 см. На одну сумку уходит 20 полос кожи наппа и около двух дней работы. Модель представлена в трех вариантах: в виде большого плетеного тоута, такого же тоута, но с отделкой из гладкой кожи вверху и версией меньшего размера. Все они доступны как в монохромном исполнении, так и в сочетании контрастных оттенков. Кроме того, в коллекции предложены две модели: из кожи крокодила и матовой телячьей кожи (кофейного, бежевого и черного цвета).
Вторая новинка — кожаный клатч Pouch с мягкими и объемными складками, которые полностью скрывают раму модели. Он существует в нескольких вариантах: в мягкой телячьей коже в фирменной технике плетения intrecciato, в гладкой коже и фактурной. Палитра оттенков — от естественных до насыщенно-ярких.