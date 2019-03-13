Италия: дерматологи рассказали, как избежать сухости кожи
Дерматологи из Италии провели исследование, по результатам которого назвали основные причины сухости кожи.
Множество производителей косметики выпускают средства против сухости кожи, однако не всегда решить проблему удается без решения проблем в организме. Об этом передает издание «Medikforum».
Иногда сухость кожи может быть сезонной проблемой. Ветреная и морозная погода делает кожу более чувствительной, в связи с чем она становится обезвоженной и шелушится, пишет inforeactor.ru.
Эксперты рекомендуют быть осторожнее с принятием горячего душа, так как во время этой процедуры покровы кожи становятся сухими, в связи с чем появляется зуд. Кроме того, негативно на состоянии кожи сказывается недостаточное потребление воды. Обезвоженная кожа быстрее стареет и подвержена появлению морщин.
Кроме того, с особым вниманием нужно подойти в выбору увлажняющего крема, так как иногда в их составе могут содержаться агрессивные ингредиенты.
Также дерматологи советуют отказаться от алкоголя, который провоцирует обезвоживание и старение кожи. Если избежать употребления алкоголя не удалось, то на каждую порцию спиртного необходимо выпивать стакан чистой воды.