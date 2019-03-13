Италия: дерматологи рассказали, как избежать сухости кожи

Множество производителей косметики выпускают средства против сухости кожи, однако не всегда решить проблему удается без решения проблем в организме. Об этом передает издание «Medikforum».

Иногда сухость кожи может быть сезонной проблемой. Ветреная и морозная погода делает кожу более чувствительной, в связи с чем она становится обезвоженной и шелушится, пишет inforeactor.ru.

Эксперты рекомендуют быть осторожнее с принятием горячего душа, так как во время этой процедуры покровы кожи становятся сухими, в связи с чем появляется зуд. Кроме того, негативно на состоянии кожи сказывается недостаточное потребление воды. Обезвоженная кожа быстрее стареет и подвержена появлению морщин.

Кроме того, с особым вниманием нужно подойти в выбору увлажняющего крема, так как иногда в их составе могут содержаться агрессивные ингредиенты.

Также дерматологи советуют отказаться от алкоголя, который провоцирует обезвоживание и старение кожи. Если избежать употребления алкоголя не удалось, то на каждую порцию спиртного необходимо выпивать стакан чистой воды.