Италия: девушка из Таджикистана стала официальным лицом Dolce & Gabbana

Четверг, 27 Февраль 2020 Италия Италия

Италия: девушка из Таджикистана стала официальным лицом Dolce & Gabbana

Блогерша из Таджикистана Мадина Басаева стала амбассадором итальянского модного дома Dolce & Gabbana.

Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Представители бренда пригласили 20-летнюю девушку в Милан в качестве официального лица марки на показ, который состоялся 23 февраля в рамках Недели моды. Модельеры презентовали на нем новую коллекцию сезона осень-зима 2020. Впечатлениями о поездке Басаева поделилась в социальных сетях.

Так, например, в Instagram-сторис она опубликовала кадры бекстейджа показа Dolce & Gabbana. Помимо этого, на страничке блогерши в TikTok появилось видео, где она демонстрирует наряд, в котором отправилась на мероприятие.

Мадина Басаева прославилась публикациями коротких роликов о своей жизни несколько лет назад и за это время набрала почти три миллиона подписчиков в Instagram. На ее страничку в TikTok подписано семь миллионов человек.

В январе 2019 года американская рэперша Карди Би пожаловалась на неудобные джинсы итальянского модного дома Dolce & Gabbana на своей странице в Instagram. На опубликованном видео она сидит в машине со спущенными штанами. Певица заявила, что ей пришлось раздеться из-за того, что брюки «врезались ей в промежность», а она этого не переносит.

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