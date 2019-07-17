Италия: девушке подарили пластическую операцию и погубили ее

Об этом сообщает информационный портал Fanpage.it.

Мария Кьяра Мете (Maria Chiara Mete), работавшая парикмахером и учившаяся в институте, не раз жаловалась родным на свою форму носа. В итоге родственники подарили ей на 21-летие ринопластику — операцию по коррекции формы носа. Девушка обратилась в частную клинику города Формио 17 июня. После операции пациентке стало плохо, ее перевезли в другую больницу, где врачи признали ее мозг мертвым.

До сих пор неизвестно, что именно послужило причиной гибели Мете. Семья смогла добиться через суд разрешения на изъятие дыхательной трубки, использовавшейся во время операции, так как есть подозрение, что в какой-то момент девушке перестали подавать кислород. Родственники погибшей также предполагают, что у Мете могла случиться аллергическая реакция на медикаменты, использовавшиеся для понижения давления и остановки кровотечения во время операции.

Согласно материалам дела, у итальянки случился сердечный приступ, а затем она впала в кому.

Девушке сделают аутопсию для выяснения обстоятельств смерти.

«Мы не понимаем, как можно в 21 год умереть от операции по исправлению формы носа», — признался журналистам дядя Мете. Семья требует у властей тщательного расследования произошедшего.