Италия: диабет во время беременности вредит ребенку

Поэтому, чтобы исключить подобное негативное воздействие, необходимо озаботиться методами противодействия.

В качестве таковых ученые называют регулярные занятия спортом, полноценной питание и умственные нагрузки, пишет planet-today.ru.

Стоит отметить, что ранее все исследования сводились к изучению здоровья матерей. Однако, как выяснилось недавно, проблемы с обменом веществ у матерей во время беременности могут крайне отрицательно сказаться на умственных способностях ребенка, затронув при этом и последующие поколения.

Ученые, как отмечает издание «Актуальные новости», связывают это с изменением функционирования некоторых генов, в результате чего нарушается работа главного органа центральной нервной системы, что в конечном итоге приводит к когнитивному дефициту. А вот ведение правильного образа жизни помогает предотвращению возникновения такого дефицита.

По мнению специалистов, сделанные учеными выводы помогут вовремя среагировать и не допустить развития негативных изменений.