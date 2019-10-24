Италия: диабет во время беременности вредит ребенку

Четверг, 24 Октябрь 2019 Италия Италия

Италия: диабет во время беременности вредит ребенку

Итальянские ученые выяснили, что гестационный диабет может отрицательно повлиять на когнитивные способности ребенка.

Поэтому, чтобы исключить подобное негативное воздействие, необходимо озаботиться методами противодействия.

В качестве таковых ученые называют регулярные занятия спортом, полноценной питание и умственные нагрузки, пишет planet-today.ru.

Стоит отметить, что ранее все исследования сводились к изучению здоровья матерей. Однако, как выяснилось недавно, проблемы с обменом веществ у матерей во время беременности могут крайне отрицательно сказаться на умственных способностях ребенка, затронув при этом и последующие поколения.

Ученые, как отмечает издание «Актуальные новости», связывают это с изменением функционирования некоторых генов, в результате чего нарушается работа главного органа центральной нервной системы, что в конечном итоге приводит к когнитивному дефициту.  А вот ведение правильного образа жизни помогает предотвращению возникновения такого дефицита.

По мнению специалистов, сделанные учеными выводы помогут вовремя среагировать и не допустить развития негативных изменений.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья