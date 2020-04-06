Италия: Дибала сдал повторный положительный тест на коронавирус

Понедельник, 06 Апрель 2020 Италия Италия

Италия: Дибала сдал повторный положительный тест на коронавирус

Повторный тест на коронавирус, который дал положительный результат, сдал нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала.

Об этом 4 апреля сообщает Mundo Deportivo.

Сообщается, что Дибала и его девушка Ориана Сабатини сдали первый тест 21 марта, который дал положительный результат. 1 апреля второй тест оказался отрицательным. А третий тест вновь был положительным, пишет regnum.ru.

«У нас всё ещё есть коронавирус. Не знаю, как это работает и почему сначала анализы показали одно, а потом другое», — приводит издание слова Сабатини.

Напомним, 12 марта в «Ювентусе» объявили о том, что команда ушла на карантин. У трёх игроков был обнаружен коронавирус.

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