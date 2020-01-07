Италия: диетолог развенчала мифы о продуктах для похудения

По мнению специалиста, в обществе существует масса фейковой информации по поводу ряда диетических продуктов. Начнем с того, как утверждает медик, что в природе в принципе не существует продуктов, которые способствуют похудению. Все они имеют более или менее одинаковую калорийность, и их важно включать в диету в разных пропорциях, пишет rg.ru.

В частности, доктор утверждает, что ананас вовсе не помогает похудеть, а паста в умеренных количествах не так вредна, как многие ее описывают.

Кроме того, большинство стремящихся к осиной талии людей убеждены, что тростниковый сахар наносит организму меньше вреда, чем традиционный белый. Как пояснила Лучини, "коричневый" сахар также состоит из сахарозы, и, таким образом, может нанести фигуре не меньший урон, чем его белый "конкурент".

В основе здорового и правильного питания, которое будет способствовать постепенному сбросу веса, должно быть умеренное потребление пищи, а также соблюдение баланса белков, жиров, углеводов, минералов и витаминов. Доктор Лукини призывает приучать к такому рациону с детства, чтобы в старшем возрасте не пришлось бы вести постоянную борьбу с лишним весом.

В качестве конкретного примера медик привела знаменитую средиземноморскую диету, которая поможет не только фигуру привести в порядок, но и поправить здоровье.