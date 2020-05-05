Италия: доходы Ferrari от спонсоров и рекламы упали на 30%

Об этом заявил исполнительный директор компании Луи Камиллери на совещании с акционерами в понедельник.

На совещании были представлены итоги первого квартала 2020 года. Доходы компании за январь-март из-за коронавируса немного упали в абсолютных цифрах по сравнению с первым кварталом 2019-го – 932 млн евро против 940 млн. Основную долю доходов компании принесли продажи моделей 488 Pista, 488 Pista Spider и F8 Tributo. Однако падение статьи доходов от спонсоров и рекламы на 30%, где основную роль для Ferrari играет Формула 1, перекрыло рост продаж дорожных машин, пишет autosport.com.ru.

Ferrari также пересмотрела прогноз на 2020 год с 4,1 млрд евро до 3,4 – 3,6 млрд. От второго квартала, на который пришёлся пик активности коронавируса в мире, и в частности в Италии, в компании ждут очень слабых финансовых результатов.

«Проблемы в Формуле 1 однозначно отразятся на наших доходах в этом году самым негативным и самым непредсказуемым образом, – цитирует Камиллери издание The-Race. – Изначально в календаре должно было быть 22 гонки, сейчас FIA и FOM говорят, что их будет не больше 18-ти, и многие пройдут без зрителей. Это означает, что два важнейших источника доходов – выплаты от владельцев коммерческих прав и от спонсоров – существенно пострадают.

Хорошая новость в том, что такое положение дел, вероятно, не сохранится в 2021 году».