Италия: Dolce & Gabbana 2019 воспевает классическую элегантность

Вторник, 26 Февраль 2019 Италия Италия

Италия: Dolce & Gabbana 2019 воспевает классическую элегантность

В Милане коллекция Dolce & Gabbana воспела классическую элегантность яркими огромными бантами и интересными аксессуарами разных форм.

В рамках Миланской недели моды состоялся показ Dolce & Gabbana Fall 2019 Ready To Wear. Традиционно итальянские дизайнеры удивили гостей яркими цветочными принтами, огромными бантами и интересными аксессуарами разных форм, текстур и цветов. 

Экстравагантные наряды дополняли массивные сережки и колье в бароковом стиле, эффектные клатчи и сумочки с золотой фурнитурой и разноцветные зонтики. Головы моделей украшали обручи с золотыми бантами, огромные бабочки и бутоны цветов, а также модные в этом сезоне заколки, пишет napoli1.com.

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