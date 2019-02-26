Италия: Dolce & Gabbana 2019 воспевает классическую элегантность

В рамках Миланской недели моды состоялся показ Dolce & Gabbana Fall 2019 Ready To Wear. Традиционно итальянские дизайнеры удивили гостей яркими цветочными принтами, огромными бантами и интересными аксессуарами разных форм, текстур и цветов.

Экстравагантные наряды дополняли массивные сережки и колье в бароковом стиле, эффектные клатчи и сумочки с золотой фурнитурой и разноцветные зонтики. Головы моделей украшали обручи с золотыми бантами, огромные бабочки и бутоны цветов, а также модные в этом сезоне заколки, пишет napoli1.com.