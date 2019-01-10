Италия: Dolce&Gabbana выпустили новую рекламную кампанию

Главными героинями красочной фэшн-истории выступил звездный состав моделей – Ева Герцигова, Карен Элсон, Карла Бруни, Хелена Кристенсен, Марпесса Хеннинк Эшли Грэм и Кьяра Шелси. Помимо манекенщиц в съемках приняли участие и давние музы дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбано – актрисы Моника Беллуччи и Изабелла Росселлини, пишет fancy-journal.com.

Авторами кампейна стали сразу семь известных фотографов – Анджело Пеннетта, Лука и Алессандро Морелли, Бронислав Симончик, Франко Пагетти, Джузеппе Торнаторе, Алекс Майоли и Брюс Гилден. Каждый из них запечатлел своих героинь в расслабленно-непринужденной обстановке улиц, кафе и супермаркетов разных городов Италии.