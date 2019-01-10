Италия: Dolce&Gabbana выпустили новую рекламную кампанию

Четверг, 10 Январь 2019 Италия Италия

Италия: Dolce&Gabbana выпустили новую рекламную кампанию

Итальянский модный Дом представил новую рекламную компанию, посвященную коллекции Dolce&Gabbana, весна/лето 2019.

Главными героинями красочной фэшн-истории выступил звездный состав моделей – Ева Герцигова, Карен Элсон, Карла Бруни, Хелена Кристенсен, Марпесса Хеннинк Эшли Грэм и Кьяра Шелси. Помимо манекенщиц в съемках приняли участие и давние музы дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбано – актрисы Моника Беллуччи и Изабелла Росселлини, пишет fancy-journal.com.

Авторами кампейна стали сразу семь известных фотографов – Анджело Пеннетта, Лука и Алессандро Морелли, Бронислав Симончик, Франко Пагетти, Джузеппе Торнаторе, Алекс Майоли и Брюс Гилден. Каждый из них запечатлел своих героинь в расслабленно-непринужденной обстановке улиц, кафе и супермаркетов разных городов Италии.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья