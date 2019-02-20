Италия: дом Bulgari отреставрирует площадь в Риме

Итальянская ювелирная компания Bulgari передаст дополнительные 500 тыс. евро на реставрацию площади Торре-Арджентина в Риме? сообщает WWD.

Эта сумма добавится к 485 594 евро, оставшихся после реставрации Испанской лестницы – по договору с Bulgari от 2014 года, любые непотраченные средства из пожертвованных на эти цели 1,5 млн евро должны быть переданы на проекты по сохранению культурного наследия города.

Завершение работ по строительству и установке пешеходных дорожек, которые позволят безопасно исследовать этот район, а также созданию музея и коммунальных служб, ожидается в середине 2021 года, пишет profashion.ru.

Площадь Торре-Арджентина (Largo di Torre Argentina) является крупнейшим, сохранившимся со времен Древнего Рима, комплексом республиканского периода. Он включает в себя четыре храма, построенных в период с IV по II век до н.э., и некоторые другие здания, включая курии Помпея, где в 44 году до н.э. был убит Юлий Цезарь.