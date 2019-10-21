Италия: дом Gucci возвращается в расписание мужской Недели моды в Милане
Итальянский дом моды Gucci проведет показ новой коллекции на Неделе мужской моды в Милане 14 января.
Марка впервые с 2017 года представит отдельную коллекцию для мужчин, пишет intermoda.ru.
О возвращении в официальное расписание президент Gucci Марко Биззари сказал: «Миланские показы воплощают силу и красоту Made in Italy. Миланская Неделя моды – ключевое событие для модной индустрии, утверждающее важнейшую роль Италии в люксовом секторе как с креативной, так и с производственной точки зрения».