Италия: дом Gucci возвращается в расписание мужской Недели моды в Милане

Марка впервые с 2017 года представит отдельную коллекцию для мужчин, пишет intermoda.ru.

О возвращении в официальное расписание президент Gucci Марко Биззари сказал: «Миланские показы воплощают силу и красоту Made in Italy. Миланская Неделя моды – ключевое событие для модной индустрии, утверждающее важнейшую роль Италии в люксовом секторе как с креативной, так и с производственной точки зрения».