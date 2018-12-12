Италия: Дом Moschino отправляется с дефиле в Рим

Среда, 12 Декабрь 2018 Италия Италия

Италия: Дом Moschino отправляется с дефиле в Рим

В начале января итальянский дом моды представит в столице сразу две коллекции.

Руководство дома Moschino определилось с локацией ближайших показов.

Объединенное шоу состоится 8 января 2019 года в Риме. Здесь марка представит мужскую коллекцию сезона осень-зима 2019/20 и женскую межсезонную коллекцию будущего года. Креативный директор дома Джереми Скотт сообщил, что дефиле пройдет на киностудии Cinecitta и будет посвящено великому режиссеру Федерико Феллини. Дизайнер добавил, что, работая над коллекциями, вдохновляется фильмами Феллини «Рим», «Сладкая жизнь» и «Восемь с половиной», пишет intermoda.ru.

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