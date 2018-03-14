Италия: DTM проведет ночные гонки в Мизано

Гонки 25 и 26 августа стартуют в 22:20 по местному времени. Это позволит избежать пересечения по времени заездов DTM с Гран-при Бельгии Формулы-1 в тот же уик-энд и облегчит жизнь фанатам, поскольку в конце лета в Италии температура воздуха может составлять до 40 градусов днем, пишет championat.com.

Напомним, в 2016 году в Мизано уже проходил ночной этап Blancpain GT Series Sprint Cup, а в DTM в 2003 году на «Нюрбургринге» была организована ночная квалификация.