Италия: две могилы вскрыли в Ватикане из-за пропавшей девочки

На этом настаивал ее брат, у которого спустя 35 лет появилась информация, что его сестра может быть похоронена в «могиле ангела».

Согласие на эту процедуру дал суд Ватикана, в ней принимают участие около 20 человек. В «могиле ангела» похоронена принцесса София фон Гогенлоэ, умершая в 1836 году, в соседней — принцесса Карлотта Федерика Мекленбургская, скончавшаяся в 1840 году. Если там будут обнаружены кости, принадлежащие не только им, анализ ДНК может занять до двух месяцев, пишет news.ru.

Дело Орланди вызвало большой общественный резонанс. 22 июня 1983 года Эмануэла, отец которой был подданным Ватикана, позвонила сестре и сообщила, что получила выгодное предложение по рекламе косметики, после этого никаких известий о ней уже не поступало. В расследовании этого нашумевшего дела участвовали не только правоохранители Италии, но и различные спецслужбы.