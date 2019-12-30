Италия: двое детей погибли из-за лавины в Альпах

Понедельник, 30 Декабрь 2019 Италия Италия

Италия: двое детей погибли из-за лавины в Альпах

В итальянских Альпах за последние сутки дважды сошла лавина, в результате чего погибли четыре человека, в том числе и два ребенка.

Отмечается, что из-за лавины в субботу погибли граждане Германии ― 35-летняя женщина, ее семилетняя дочь и еще один ребенок. В воскресенье после очередного схода погиб 28-летний итальянец.

«С большим огорчением узнала о трагической гибели одной из наших военнослужащих, ее дочки и еще одного ребенка в результате схода лавины в Южном Тироле», ― приводятся слова министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр на официальной странице ведомства в Twitter.

Ранее, 26 декабря, две лавины сошли с гор в районе австрийского горнолыжного комплекса Анкогель. Ведутся поиски пятерых пропавших. Горнолыжный комплекс закрыт, пишет euromag.ru.

22 декабря в поселке Эгвекинот Чукотского автономного округа сошла крупнейшая за последние 35 лет лавина. Под нее предположительно попал сноубордист, который незадолго до катаклизма сообщил родным, что находится в том районе. Его искали волонтеры, но поиски осложнялись из-за метеоусловий — 30-градусный мороз, ветер, снегопад и опасность схода новых лавин. Поисковую операцию прервали, но позже возобновили.

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