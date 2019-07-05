Италия: Джанлуиджи Буффон вернулся в «Ювентус»

Пятница, 05 Июль 2019 Италия Италия

Италия: Джанлуиджи Буффон вернулся в «Ювентус»

Вратарь Джанлуиджи Буффон объяснил свое возвращение в состав туринского клуба «Ювентус», с которым на днях подписал контракт до конца июня 2020 года.

Как сообщил 41-летний голкипер в своем Twitter, ему было сделано предложение, от которого невозможно отказаться.

«Я возвращаюсь, потому что ты не можешь отклонить приглашение от «синьоры» <…> это мой дом!» — написал футболист в микроблоге.

Одиннадцатикратный чемпион Италии по футболу весь прошлый сезон играл за французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), с которым он решил не продлевать контракт, несмотря на то что ему предлагали остаться, пишет iz.ru.

Джанлуиджи Буффон является четырехкратным победителем Кубка Италии и девятикратным чемпионом Италии в составе «Ювентуса». В 2006 году в составе итальянской сборной он стал чемпионом мира. В статусе вратаря ПСЖ спортсмен стал чемпионом Франции и завоевал Суперкубок страны.

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