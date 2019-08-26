Италия: Джеймс Бонд снова ездит на Aston Martin DB5

Понедельник, 26 Август 2019 Италия Италия

Италия: Джеймс Бонд снова ездит на Aston Martin DB5

Двадцать пятый фильм об Агенте 007 будет называться «Нет времени умирать», что можно сказать и о снимающейся в нем модели Aston Martin.

Съемки 25-го по счету фильма о Джеймсе Бонде, который получил название «Нет времени умирать» (No Time to Die), продолжаются в Италии. Там снимают сцены, в которых участвует автомобиль Aston Martin DB5.

Этот автомобиль участвовал в Бондиане еще тогда, когда главную роль играл Шон Коннери. Теперь образ классического Aston Martin, у которого из-за плотного съемочного графика и популярности серии фильмов действительно нет времени умирать, будет плотно связан и с Дэниелом Крейгом. Также в съемках принимают участие автомобили Jaguar и Aston Martin V8 Vantage, пишет zr.ru.

Как вы помните, в конце фильма «Спектр» Бонд забирает у Q свой автомобиль Aston Martin DB5 с номером BMT216A и уезжает вместе с Мадлен Суонн в неизвестном направлении. Мы уже знаем, что в новом фильме про Бонда Леа Сейду, сыгравшая Мадлен, вернется, а теперь стало известно, что и легендарная машина возвращается.

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