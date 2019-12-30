Италия: «Дженоа» третий раз в сезоне уволил главного тренера

Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба клуба на своем официальном сайте.

Новым главным тренером генуэзской команды стал Давиде Никола, который во время своей игровой карьеры выступал в составе «Дженоа» с 1992 по 2001 год, пишет regnum.ru.

Отметим, это третья смена «Дженоа» главного тренера в текущем сезоне итальянской Серии А. Вначале на данном посту находился Аурелио Андреацолли, а потом его сменил Тьяго Мотта. Первый матч под руководством Давиде Никола «Дженоа» сыграет 5 января с командой «Сассуоло».