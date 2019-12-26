Италия: эколайнер Costa Smeralda отправился в первый круиз

Costa Smeralda – первый корабль флота Costa, который в порту и в море заправляется сжиженным природным газом, значительно снижая вредные выбросы в атмосферу двуокиси серы, твердых частиц, оксида азота и CO2, пишет euromag.ru.

Лайнер уже завоевал престижную награду Итальянского морского регистра (RINA) в области экологии – «Зеленый плюс» (Green Plus). Кроме особого топлива, на борту предусмотрен ряд передовых технологий, которые минимизируют негативное воздействие на окружающую среду: специальные опреснительные установки и интеллектуальные системы управления энергопотреблением.

Также на корабле постепенно будут отказываться от пластика и перерабатывать отходы.