Италия: эколайнер Costa Smeralda отправился в первый круиз

Четверг, 26 Декабрь 2019 Италия Италия

Италия: эколайнер Costa Smeralda отправился в первый круиз

20 декабря Costa Smeralda, новый флагман Costa Cruises, отправился в первый круиз из Савоны по маршруту Марсель, Барселона, Пальма-де-Майорка, Чивитавеккья и Специя.

Costa Smeralda – первый корабль флота Costa, который в порту и в море заправляется сжиженным природным газом, значительно снижая вредные выбросы в атмосферу двуокиси серы, твердых частиц, оксида азота и CO2, пишет euromag.ru.

Лайнер уже завоевал престижную награду Итальянского морского регистра (RINA) в области экологии – «Зеленый плюс» (Green Plus). Кроме особого топлива, на борту предусмотрен ряд передовых технологий, которые минимизируют негативное воздействие на окружающую среду: специальные опреснительные установки и интеллектуальные системы управления энергопотреблением.

Также на корабле постепенно будут отказываться от пластика и перерабатывать отходы.

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