Италия: экс-мэра Рима посадили в тюрьму за коррупцию

Бывший мэр Рима Джанни Алеманно приговорен к шести годам тюрьмы за коррупцию, передает Agenzia Italia в понедельник, 25 февраля.

Суд над Алеманно проходил в рамках большого процесса Mafia Capitale («столичная мафия»). Бывшему мэру пожизненно запрещено занимать государственные должности, пишет regnum.ru.

После объявления приговора Алеманно заявил, что не согласен с решением судей и намерен его обжаловать.