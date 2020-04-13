Италия: эксклюзивный трековый Ferrari продали до начала аукциона

Об этом сообщается на сайте Motor.ru.

Торги, организованные аукционным домом BH Auction, должны были состоятся только в июне текущего года, однако модель Ferrari 348 была куплена задолго до их начала.

Модель сошла с заводского конвейера в 1992 году. Позже японский собственник отдал на доработку машину в тюнинг-ателье Iding Power, которое специализируется на автомобилях итальянской марки. Там модель подготовили под клубные гоночные заезды, пишет regnum.ru.

Машина обзавелась комплектом трековых улучшений, состоящих из болтового каркаса безопасности, гоночной подвески, рулевого колеса OMP, гоночных сидений из углеродного пластика, шеститочечными ремнями безопасности Sabelt и другими новшествами.

Тюнеры также установили некоторые детали от модели Ferrari 348 GT/C LM, которая является очень редким гоночным автомобилем, построенным в количестве двух единиц. От этого авто были взяты педальный узел, трансмиссия, углепластиковые двери, передний спойлер, а также стационарные фары и кевларовый задний диффузор.

В качестве агрегата у модели установлен V8 объёмом 3,7 л мощностью 400 л. с.