Италия: экскурсии по местам Леонардо да Винчи

Понедельник, 28 Январь 2019 Италия Италия

Италия: экскурсии по местам Леонардо да Винчи

В Италии празднуют 500 лет со дня смерти Леонардо да Винчи.

Леонардо да Винчи – великий художник итальянского Возрождения, инженер и ученый – провел около 20 лет в Милане и оставил неизгладимый след в истории города.

Миланский отель Baglioni Hotel Carlton предлагает своим гостям оказаться во времена герцога Людовико Сфорца.

Гвоздем программы станет одна из самых известных работ Леонардо – фреска «Тайная Вечеря». Также в рамках экскурсии гости посетят Пинакотеку Амброзиана, которая считается одним из самых необычных музеев во всей Италии. Здесь, среди шедевров Тициана и Караваджо, висит «Портрет музыканта» кисти итальянского гения», пишет euromag.ru.

Кроме того, можно посетить другие места, связанные с да Винчи: апартаменты Atellani, музей и частный дом, где находился виноградник Леонардо да Винчи или национальный музей науки и технологий Леонардо да Винчи, посвященную 500-летию со дня смерти маэстро.

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